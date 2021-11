Ważne, komu sprzedajesz

Z raportu za 2020 rok wynika, że aukcje sztuki organizuje 29 domów aukcyjnych i galerii. Ranking wylicza firmy o największych obrotach. Pierwsza z nich Desa Unicum miała obroty ok. 196 mln zł, co zapewniło jej udział w rynku na poziomie 51,6 proc. Dziesiąty w rankingu Warszawski Dom Aukcyjny miał roczne obroty ok. 3,6 mln zł. Z kolei dwudziesty w rankingu Nautilus utargował w minionym roku ok. 809 tys. zł.