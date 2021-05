Ekstra dopłata za legendę

Jeśli kogoś nie stać na obrazy, to do dekoracji domu lub biura może kupić tańsze zabytkowe papiery wartościowe. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak w czerwcu licytować będzie m.in. kilka wersji kolorystycznych akcji spółki Jurata (www.gndm.pl). Takie papiery kosztują od 200 do 400 zł.