Drogie ślady PRL

Licytowane będzie np. krzesło z Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To oryginalny mebel zamontowany w pałacu w 1955 roku, ma tabliczkę z numerem miejsca „18", ma wycenę szacunkową 1,4–2 tys. zł. Mebel nie był podddawany konserwacji, co należy do rzadkości. Większość mebli z tamtych czasów jest po gruntownych naprawach, przeróbkach, ponieważ zostały doszczętnie wyeksploatowane.