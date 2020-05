Komentarz surowcowy - Złoto, srebro

Pomijając powyższą, ogólną tendencję sprzyjającą wzrostom cen złota, wczoraj w centrum uwagi inwestorów na rynku tego kruszcu było wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej, Jerome Powella. Powiedział on, że prawdopodobieństwo zejścia stóp procentowych w USA do poziomów minusowych jest niewielkie – co samo w sobie było wsparciem dla USD i negatywnie wpłynęło na notowania złota. Niemniej, Powell zaznaczył jednocześnie, że spodziewa się przedłużonego okresu słabego wzrostu gospodarczego – a to z kolei pozytywnie wpływa na perspektywy złota jako bezpiecznej przystani.