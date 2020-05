Komentarz surowcowy - Ropa naftowa, gaz ziemny

Na razie jednak do powrotu do sytuacji sprzed koronawirusa droga jest jeszcze daleka. Ograniczenia w przemieszczaniu się prawdopodobnie utrzymają się przez wiele tygodni, co w naturalny sposób będzie tamować popyt na paliwa. To oznacza, że o ile w krótkoterminowej perspektywie na rynku ropy możemy zobaczyć pewne wzrosty, to do ich utrzymania się będą potrzebniejsze solidniejsze informacje fundamentalne.