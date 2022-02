Komentarz surowcowy DM BOŚ - ropa naftowa, soja

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

I to podobno powoli się zmienia, bowiem pojawiły się spekulacje na temat postępów w rozmowach pomiędzy dyplomatami z Białego Domu i Teheranu. Jeśli faktycznie te informacje okazałyby się prawdą, to z pewnością wywołałyby one oczekiwania dotyczące zniesienia przynajmniej części sankcji, narzuconych wcześniej na Iran. Najwięcej emocji budzą oczywiście sankcje powiązane z produkcją ropy naftowej, bowiem Iran niegdyś był drugim największym producentem ropy naftowej w OPEC – zaś sankcje sprawiły, że tamtejsze wydobycie dramatycznie spadło. Jeśli więc temat negocjacji USA-Iran będzie kontynuowany, to same oczekiwania związane z lepszymi relacjami obu krajów mogą przyczynić się do presji na niższe ceny ropy.