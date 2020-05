Prezes KGHM: Każdy dzień to walka o wynik

Sytuacja jest trudna, ponieważ, jak mówiłem, patrzymy na gospodarkę przez pryzmat ochrony zdrowia. Dziś poszczególne gospodarki powoli wychodzą z tej sytuacji zamknięcia i ograniczonego popytu konsumenckiego, widać wręcz dużą presję na szybsze otwieranie. Jeśli chodzi o Polskę, dobrym sygnałem jest to, że według danych Eurostatu wpływ koronawirusa na naszą gospodarkę będzie najmniejszy w skali Europy. Jeśli nie będzie nawrotu zachorowań i lockdownu, należy się spodziewać, że będziemy w tym roku wychodzić z wpływu koronawirusa na popyt i sprzedaż. Nasza strategia od samego początku zakłada, że ponieważ rzeczywistość jest zmienna, musimy być elastyczni i efektywni. Musimy reagować, na to, co nam świat przynosi, a na co nie mamy wpływu. W 2019 r. to była wojna handlowa Stanów Zjednoczonych i Chin, w tym roku to pandemia. Wyniki za I kwartał to efekt bitwy, jaką prowadzimy o każdy dzień, o każdą tonę. W tej branży przejście przez kryzys bez negatywnego wpływu na spółkę to duży sukces. Patrzymy na inne firmy na świecie, które czasem muszą ograniczyć działalność z uwagi na zagrożenie, albo wręcz całkowicie ją zatrzymać. Nasze wyniki dowodzą, że można prowadzić bezpiecznie produkcję – walczymy teraz o jak najlepsze wyniki kolejnych miesięcy.