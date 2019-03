KGHM: nowe zawody górnicze lepiej dostosowane do specyfiki branży

"Dzięki nowej klasyfikacji MEN programy kształcenia osób zajmujących się wydobyciem metali będą lepiej dostosowane do specyfiki branży. Do tej pory w programach nauczania oraz egzaminach zawodowych główny nacisk kładziono na zagadnienia związane ze znajomością zasad eksploatacji złóż węgla kamiennego. Utrudniało to w dużym stopniu naukę i nabywanie potrzebnych umiejętności przyszłym górnikom i technikom o innych specjalizacjach" - czytamy w komunikacie.