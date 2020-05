Rafako na wirażu, z nowym zarządem

- Przed nami dokończenie dużych kontraktów, a podjęcie innej uchwały niż o kontynuowaniu działalności wiązałoby się z opóźnieniami na kontraktach, co mogłoby mieć duże negatywne konsekwencje dla rynku mocy. Poza tym spółka ma duży potencjał, unikatowe kompetencje w energetyce i pokaźny portfel zamówień o wartości 2,2 mld zł – skomentowała Wasilewska-Semail. - Sytuacja Rafako jest trudna, ale nie jest to sytuacja, z którą sobie nie poradzimy. Musimy doprowadzić do poprawy rentowości na kontraktach. To oraz usprawnienie funkcjonowania organizacji – dodała.