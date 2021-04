Mimo pandemii Forte zarobiło więcej niż przed rokiem

Według szacunkowych danych w I kwartale br. zysk operacyjny grupy wyniósł 45 mln zł, co oznacza wzrost o 67 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się o 44 proc., do 59 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 298 mln zł i były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Za 24 mln zł przychodów w I kwartale odpowiadała sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż ta wyniosła 16 mln zł. Warto zaznaczyć, że wyniki sprzed roku zawarty były obciążone negatywnymi skutkami wprowadzenie pierwszego lockdownu w gospodarce.