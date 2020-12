Dobre czasy dla e-handlu nie miną wraz z pandemią

Wszystko wskazuje na to, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku. Do piątku trwają zapisy na akcje. Gdy już będziemy wiedzieli, ile akcji sprzedaliśmy, będziemy dążyli do debiutu w pierwszym wolnym terminie. W tym roku jesteśmy dopiero czwartym debiutantem (na głównym rynku – red.). Mam więc nadzieję, że GPW też zależy na tym, żeby nasz debiut przebiegł sprawnie.