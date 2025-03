Niedowartościowane czarne konie. Czyli na kogo postawić wiosną

Czytaj więcej Analizy rynkowe Akcje producentów uzbrojenia na fali wznoszącej Plan zwiększenia wydatków na zbrojenia w Europie poprawił perspektywy sektora obronnego , co znalazło odzwierciedlenie w dynamicznie drożejących akcjach jego przedstawicieli. Głównymi beneficjentami są europejskie koncerny zbrojeniowe.

...i branże tradycyjne

Na radary analityków wracają też spółki handlowe. W zeszłym roku pomagała im mocno rosnąca konsumpcja, ale jednocześnie ciążyły im koszty. W szczególności presja na płace. Ta w 2025 r. zaczęła wreszcie hamować i choć dynamika konsumpcji będzie niższa niż w zeszłym roku, to w ostatecznym rachunku firmy handlowe i tak powinny poradzić sobie nieźle (szczególnie w obliczu mniejszej presji na ceny, będącej pokłosiem słabnącej wojny cenowej pomiędzy sieciami dyskontów).

Mimo trudnych warunków rynkowych ubiegły rok do udanych zaliczyć może odzieżowe LPP. To również ono jest jednym z faworytów analityków w tym sektorze. Obecnie walory LPP są przez rynek wyceniane na niespełna 18 tys. zł. Przybywa wycen, według których są warte ponad 20 tys. zł. Uwzględniając najnowsze raporty, otrzymujemy średnio aż 26-proc. przestrzeń do zwyżki. To implikuje niemal 23 tys. zł za akcję LPP i oznacza 41,6 mld zł kapitalizacji całej spółki. Motorem do wzrostów jej biznesu i wyceny ma być realizacja zapowiadanego przez zarząd planu rozwoju sieci sprzedaży oraz pozytywne oczekiwania co do marż.

Jeszcze wyższy, niemal 36-proc. potencjał do wzrostu wyceny widać w Dadelo, którego akcje Trigon DM wycenia na 31,5 zł, podczas gdy na rynku są warte obecnie około 23 zł. Dadelo specjalizuje się w internetowej sprzedaży rowerów. Eksperci oczekują dalszej konsolidacji i umocnienia pozycji spółki. Wsparciem dla jej biznesu powinny być pozytywne trendy rynkowe oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Po trudnym 2024 r. w obecnym roku powinno być wreszcie widoczne ożywienie branży rowerowej w całej Europie.

Do grona niedowartościowanych spółek, które zwróciły uwagę analityków, dołączyły też Torpol i Tauron. Walory Torpolu są obecnie wyceniane przez rynek na 40–41 zł. DM BDM ich wartość oszacował na nieco ponad 45 zł. Zwraca uwagę na duże dyskonto mnożników spółki do grupy porównawczej. Według analityka Krzysztofa Pado zasobny portfel powinien pozwolić Torpolowi na selektywne podejście do postępowań przetargowych, a dodatkowo wysoki udział dużych przetargów powinien ograniczać konkurencję.

Z kolei na Tauron uwagę zwraca Dom Maklerski BOŚ, który jego akcje wycenił na 5,5 zł (poprzeczka poszła w górę z 4,2 zł). To o 22 proc. wyżej, niż obecnie wynosi kurs akcji na giełdzie. Zdaniem analityków Tauron – w przeciwieństwie do PGE czy Enei – jest całkiem interesującą okazją inwestycyjną. Tauron ma wyraźnie mniejszą ekspozycję na węglowe aktywa. Może być jedyną spółką energetyczną spośród wyżej wspomnianych, która będzie mieć dodatnie wolne przepływy pieniężne, co z kolei może być zapowiedzią wypłaty dywidendy w przyszłości.