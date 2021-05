Trzeba odblokować podaż, by ujarzmić wzrost cen

Warszawski rynek najmu to około 100 tys. lokali skupionych w rękach prywatnych, osób, które mają jeden, dwa, trzy, rzadko więcej lokali. PRS jest więc ułamkiem rynku. Podkreślamy w naszej komunikacji, że oferujemy zupełnie inny produkt – to nowe mieszkania, z dodatkowymi usługami. Wydaje mi się, że to jest klucz, jeśli chodzi o to, dlaczego nasze projekty wynajmują się szybko. Rynek jest silny i powraca, to dlatego coraz bardziej zdecydowanie wchodzą do Polski kolejni duzi zagraniczni inwestorzy PRS, dochodzi już do dużych transakcji.