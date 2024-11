Echo z kumulacją

Robyg rozważa emisję obligacji serii PF wartości do 200 mln zł w styczniu

Robyg rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych czteroletnich obligacji serii PF do kwoty 200 mln zł w ramach programu obligacji do maksymalnej kwoty 500 mln zł, podała spółka. Planowana data emisji to 10 stycznia 2025 r. Spółka zawarła stosowną umowę emisyjną z bankami oferującymi: mBankiem, Bankiem Pekao i Haitong Bankiem.