W 2024 r. kontrolowany przez Echo Investment deweloper zaksięgował 107,2 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego, czyli 1,83 zł na walor. W listopadzie ub.r. akcjonariusze otrzymali 82,5 mln zł – po 1,41 zł na papier – zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2024 r.

Reklama

Archicom z większym potencjałem przekazań mieszkań w 2025 r.

Archicom w 2024 r. przekazał klucze do 941 lokali, o 55 proc. mniej niż rok wcześniej, jednak dzięki większej wartości wydanych lokali przychody skurczyły się w mniejszym stopniu – o 33 proc., do 742 mln zł. Ponadto lepszy był miks inwestycji, marża brutto ze sprzedaży wzrosła bowiem z 36 do 38,6 proc. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł prawie 287 mln zł, o 28 proc. mniej niż rok wcześniej.

Archicom w 2023 r. przejął cały biznes mieszkaniowy od spółki matki, Echo Investment, poza kilkoma projek-tami, które formalnie są na książce Echa, ale Archicom je sprzedaje za prowizją, czyli te lokale nie są rozli-czane w ramach przekazań. W 2024 r. było ich 135 wobec ponad 160 rok wcześniej (Archicom konsoliduje przejęte aktywa Echa od 1 sierpnia 2023 r.).

Potencjał przekazań w tym roku Archicom szacuje na 2,3 tys. lokali.