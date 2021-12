Złoty wieżowiec z Norwegii

Jeśli w debiucie uzyskujesz hat tricka, musisz być wyjątkowy. Jeszcze kilka miesięcy temu Borussia zarzekała się, że nie sprzeda go za mniej niż 180 mln euro. Haaland ma kontrakt ważny do 2024 roku. Latem, gdy zostanie aktywowana klauzula w jego umowie, będzie on do pozyskania już za 75 mln euro. To jednak tylko kwota odstępnego. Trzeba do niej doliczyć premię za podpis, wysokie wynagrodzenie (mówi się nawet o 50 mln euro rocznie!) i prowizję dla menedżera. Biorąc pod uwagę, że o jego interesy dba Mino Raiola, który jak mało kto potrafi się zatroszczyć o siebie i swoich klientów, będzie to kwota zawrotna.