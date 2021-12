Takiej skali zacieśnienia polityki monetarnej nie było od lat

Zacieśnienie polityki monetarnej to nie jest to, co najbardziej lubi również rynek nieruchomości, który w ostatnich latach stał się miejscem swoistej gorączki inwestycyjnej. Zaznaczenie momentów podwyżek stóp na wykresie krajowego indeksu cen nieruchomości mieszkaniowych prowadzi do prostego wniosku: w ciągu kilkunastu lat, za jakie dysponujemy danymi, zacieśnienie monetarne ZAWSZE okazywało się negatywne dla cen na tym rynku. Nieodparcie nasuwa się tu wniosek, że seria podwyżek kosztów pieniądza wykoleiła hossę w latach 2007–2008, a potem przyczyniła się do przedłużenia trendu spadkowego w latach 2011–2012. Oczywiście trendy na rynku nieruchomości zależą również od innych czynników, ale polityka monetarna jest zdecydowanie jednym z tych najważniejszych.