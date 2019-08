Presja płac w bankach znów urośnie

O spadku łącznego zatrudnienia decyduje redukcja w oddziałach, bo w centralach, mimo fuzji, zatrudnienie lekko rośnie, co może wynikać z większych wymogów regulacyjnych i innych obowiązków nakładanych na banki. Pomijając operacje łączenia banków, liczne zwolnienia, mimo wzrostu aktywów, są możliwe dzięki cyfryzacji i automatyzacji, otwierających furtkę do redukcji oddziałów. Ich łączna liczba przez ostatni rok zmalała do 12,64 tys., czyli o 560 placówek, a od końca 2012 r. aż o 2,73 tys. To powoduje, że wartość aktywów na placówkę także mocno rośnie. Teraz wynosi prawie 155 mln zł, wobec 139 mln zł przed rokiem i 87,5 mln zł na koniec 2012 r. Efektywność banków mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów stale się poprawia i potencjał do dalszych cięć wydatków – w tym zwolnień – się wyczerpuje.