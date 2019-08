Kraj różanego olejku

Według ostatnich prognoz MFW do 2050 r. w obu krajach ubędzie aż 30 proc. siły roboczej. Jest to związane głównie z bardzo niskim wskaźnikiem dzietności oraz emigracją. W raporcie z lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że kurcząca się podaż siły roboczej wraz z niższą wydajnością starszych pracowników będzie wywierać coraz większą presję na finanse publiczne państw Europy Środkowo-Wschodniej. MFW szacuje, że koszt negatywnych zmian demograficznych wyniesie blisko 1 proc. PKB rocznie. W efekcie spowolni to także konwergencję zarobków. Bez presji demograficznej średnie PKB per capita w regionie mogłoby wzrosnąć do 74 proc. poziomu państw Europy Zachodniej w 2050 r. z 52 proc. szacowanych przez Fundusz w 2020 r. Jednak niekorzystne trendy demograficzne według prognoz przełożą się tylko na wzrost PKB per capita w regionie do 60 proc. za 30 lat.