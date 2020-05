Walne będą zdalne. To tylko kwestia czasu

Aż 95 proc. drobnych inwestorów nie jeździ na walne zgromadzenia – wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jako powody podają m.in. brak czasu, koszty dojazdu, a niemal co piąty ankietowany wybrał odpowiedź: „brak możliwości udziału online". I rzeczywiście – choć przepisy już od dawna umożliwiają przeprowadzenie e-WZA, z opcji tej do tej pory korzystała garstka firm. Rok 2020 jest pod tym względem przełomowy. Koronawirus diametralnie zmienił rzeczywistość korporacyjną i wręcz zmusił firmy do postawienia na e-WZA. Niektóre wcześniej narzekały, że przeprowadzenie zdalnych obrad wymaga zmian w ich statutach, a to proces czasochłonny i... wymagający zwołania WZA. Tworzyło się więc błędne koło, ale niedawne zmiany przepisów rozwiązały ten problem: pozwoliły na organizację e-WZA niezależnie od zapisów w statucie.