Sporą zagadką jest to, jak Polacy, szczególnie ci stroniący od ryzyka, zareagują na ujemne realne stopy procentowe. W 2019 r. można było dość łatwo znaleźć lokatę bankową na sporą kwotę (rzędu kilkuset tysięcy złotych) dającą nominalnie 2–3 proc. zysku, czyli po uwzględnieniu inflacji i podatku od zysków kapitałowych realna strata sięgała mniej więcej 1 proc. w skali roku. To klientów banków nie odstraszało, nadal trzymali w nich pieniądze, wielu wręcz przestało sobie zaprzątać głowę poszukiwaniem nisko oprocentowanych lokat i zostawiało pieniądze na rachunkach bieżących (często wcale nieoprocentowanych). Dalsze, ale niewielkie (o 2 pkt proc. i nieco więcej), zwiększenie realnej straty na produktach bankowych zdaniem naszych rozmówców niekoniecznie musi oznaczać nagłą ucieczkę od banków i transfer pieniędzy np. na rynek mieszkań czy akcji. Wszystko zależeć będzie od apetytu klientów na ryzyko. Jeśli po zbudowaniu za jakiś czas istotnych dla siebie oszczędności klienci zaczną dostrzegać, że tracą one realnie na wartości (zwykle patrzą jednak na nominalną zmianę), może zechcą zarabiać więcej. Prawdziwą alternatywą dającą większe stopy zwrotu niż lokaty czy fundusze obligacji są rynki akcji oraz mieszkania i zdaniem ekspertów to właśnie tego rodzaju aktywa będą głównym be­neficjentem luźnej polityki pieniężnej, tzn. ich ceny powinny rosnąć. Na razie jednak klientom daleko do optymizmu. Ich nastroje zdo­minowała niepewność i mają sporą awersję do ryzyka. mr