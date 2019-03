Wskaźniki banków pod lupą

Materna dodaje, że jest jeszcze strategia, w której niski jest i COR, i NIM, a wolumeny są wysokie. – To oznacza agresywne wejście w kredyty hipoteczne, ale to z kolei ogranicza zdolność do wypłaty dywidendy przez wzrost wymogu kapitałowego. Sądzę, że najlepsza strategia to znalezienie złotego środka. Patrząc na to, co obserwujemy w bankach na GPW, to właśnie niewyróżniający się ani w COR, ani w NIM najbardziej poprawili wyniki. Niski NIM i COR, czyli Pekao i Bank Handlowy – straciły w stosunku do konkurentów, wysoki NIM i COR – czyli np. spółki grupy Getinu czy Aliora – też w długim terminie nie zawsze okazały się dobrą inwestycją – uważa Materna.