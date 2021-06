Co z tą inflacją?

Patrząc na to zagadnienie nieco kontrariańsko, nasuwa się kilka dodatkowych spostrzeżeń. Tradycyjnie szczyt inflacji występował w dojrzałej fazie cyklu koniunkturalnego, obecnie prawdopodobnie pojawił się przed istotną falą wzrostową. Przekładając to na perspektywy rynków akcji, możliwe, że istotną korektę zobaczymy dopiero jesienią. O prawdziwym odwróceniu cyklu będziemy mogli jednak mówić, gdy rynki akcji zaczną realnie antycypować odwrócenie cyklu w polityce pieniężnej przez banki centralne. A i tutaj pozostaje pewna przestrzeń do interpretacji, gdyż samo zacieśnianie polityki pieniężnej nie oznacza, że otoczenie staje się automatycznie niesprzyjające dla rynków. Wygląda więc na to, że wszystkie karty leżą w rękach decydentów banków centralnych. Nie pierwszy raz zresztą.