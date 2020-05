Najniższa roczna dynamika produkcji od 1990 roku

W tym tygodniu do WIG.GAMES i WIG-INFOR, które już wcześniej odrobiły całość „koronawirusowych" strat, dołączył WIG-BUDOW, który osiągnął najwyższą od dwóch lat wartość. Co prawda nie wiadomo, co będzie z inwestycjami firm po kryzysie, ale jeśli globalny rynek nieruchomości mieszkalnych, znajdujący się od ośmiu lat w hossie, wytrzyma obecny cios (sprzyjać temu będą ponownie niskie stopy procentowe, problemem będzie wzrost stopy bezrobocia), to droga do normalizacji sytuacji gospodarczej powinna być otwarta. Nowe szczyty WIG-BUDOW sugerują, że rynek wierzy w taki scenariusz. ¶