Bieżący rok przeciwieństwem 2018?

Stawiam tezę, że ubiegły rok to bessa płynnościowa na GPW, dla bolesnego przypomnienia wyrażonego przez spadek sWIG80 o 27 proc. przy wzroście PKB Polski o 5,1 proc. Pozytywną stroną powyższej sytuacji jest to, że wyceny spółek według C/WK, w szczególności małych, spadły do poziomów bliskich wieloletniemu dołkowi z 2009 r. Oczywiście niedźwiedzio nastawieni inwestorzy mogą akcentować, że skoro jest tanio, to zawsze może być taniej. Jednakże kumulacja wezwań do sprzedaży akcji spółek historycznie dobrze sygnalizowała dołki, ponieważ branżowi inwestorzy co do zasady znają długoterminowe wartości spółek.