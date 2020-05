Firmy z WIG30. Najlepsi prezesi spółek giełdowych na trudne czasy

Jakie cechy powinien mieć prezes na trudne czasy? – To proste pytanie, na które nie ma prostej odpowiedzi. Jak pokazuje pandemia, trudne czasy są czymś innym dla linii lotniczych, a czymś innym dla banku czy sieci restauracji. Każda z tych działalności w różnym stopniu jest dotknięta i ma inne problemy. Teraz wiele biznesów stoi w obliczu dokonania drastycznych zmian czy restrukturyzacji, a to wymaga innych kompetencji niż systematyczny, organiczny wzrost w „normalnych" warunkach. Jeśli firma odzieżowa otwierała co tydzień jeden nowy sklep, to do restrukturyzacji polegającej na zamknięciu połowy sklepów i wyplątania się z umów najmu potrzebny jest inny zestaw kompetencji prezesa oraz zarządu. Na przykład w Sygnity pracuje teraz zdalnie 1000 osób zamiast w firmie jak poprzednio, więc trzeba zarządzać ludźmi na odległość, choć to stosunkowo łagodna zmiana. Jednak jeśli jest potrzebna restrukturyzacja w nierokującej kopalni, konieczna jest wręcz bezwzględność zarządu – mówi Raimondo Eggink zasiadający w wielu radach nadzorczych giełdowych spółek.