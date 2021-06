Analiza poranna - spokojny początek tygodnia

Jeśli chodzi o zaplanowane na dziś wydarzenia w sferze makro, to kalendarz jest niemal pusty. Za nami chińskie majowe dane o wyniku wymiany handlowej z zagranicą, które wykazały wprawdzie nadwyżkę większą niż w kwietniu, ale mniejszą niż sugerowały prognozy, które zakładały większy wzrost dodatniego salda. Było to skutkiem wolniejszego od prognoz wzrostu eksportu. Zamówienia w niemieckim przemyśle okazały się słabsze od oczekiwań. Zakładano wzrost o 1 proc. m/m, a faktycznie wielkość zamówień spadała o 0.2 proc. Dziś jeszcze pojawi się wartość wskaźnika Sentix, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla wycen na rynkach. W dalszej części tygodnia będzie nieco ciekawiej - jutro pojawią dane o japońskim PKB i niemieckiej produkcji przemysłowej, wskaźniku ZEW oraz amerykańskim deficycie w handlu zagranicznym, w środę będzie się mówić o handlu zagranicznym Niemiec i RPP, w czwartek posiedzenie zakończy EBC, a poza tym pojawią się dane o amerykańskiej inflacji i oczywiście o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, a w piątek omawiana będzie produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii i dane o miesięcznej zmianie PKB w kwietniu oraz nastroje amerykańskich konsumentów. Jak widać, nie jest to tydzień mocno napięty.