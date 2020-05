Sobiesław Kozłowski: Osiem najważniejszych wykresów miesiąca

Na razie dane z tego rynku nie odzwierciedlają skutków epidemii, bo obejmują te pierwsze miesiące roku. Twardych informacji więc nie mamy i pozostaje próba prognozowania na podstawie tego co widać. A widać obawy o wzrost bezrobocia w naszym kraju, co w mojej opinii może najbardziej odbić się na rynku mieszkaniowym. Szacuje się, że stopa bezrobocia wzrośnie do 8, a może nawet kilkunastu procent. Do tego dochodzi zacieśnienie polityki kredytowej przez banki (podniesienie wymogu co do wkładu własnego), a także zmniejszenie popytu ze strony obywateli Ukrainy, którzy wyjechali. Mam też wrażenie, że wzrośnie teraz znaczenie zdalnej pracy, co również zmniejszy popyt na mieszkania. Jest wiec kilka istotnych czynników ryzyka, które moim zdaniem mogą spowodować, jeśli nie spadek, to przynajmniej stabilizację cen na tym rynku.