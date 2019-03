Invest Cuffs 2019: analitycy z „niedźwiedzim” nastrojem

Uczestniczy debaty stwierdzili, że słabe dane gospodarcze są w dużej mierze spowodowane pogorszeniem stosunków handlowych między mocarstwami. – To, co widzimy obecnie, to realne odziaływanie wojen handlowych na gospodarkę. Widzę negatywny czynnik wojen handlowych jako czynnik wywołujący spiralę słabych danych makroekonomicznych – stwierdził Bartosz Sawicki, analityk DM TMS Brokers.