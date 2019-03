Typ techniczny: Miedź walczy o pokonanie na trwałe poziomu 6500 USD

– Ten ruch naruszył górne ograniczenie ponadpółrocznej konsolidacji. W mojej ocenie nie daje to jeszcze szans na superoptymizm, co wiąże się z szerszą analizą – uważa Paweł Śliwa, analityk DM mBanku. Na co więc zwrócić uwagę? – Pierwszy sygnał ostrzegawczy widoczny jest na oscylatorze stochastycznym, który pokonał poziom 80 punktów, wskazując, że szanse na kolejne zwyżki są mocno ograniczone. Nie można zapominać też o spadkach z czerwca 2018 r., kiedy zostało przełamane wsparcie 6500 dolarów za tonę. Tym samym po trzyletnich zwyżkach z okresu 2016–2018 pojawił się pierwszy niższy dołek. Notowania miedzi wyszły ze wzrostowego kanału dołem, tworząc nową strukturę – spadkową.