Znów warto zainteresować się akcjami

Częściowo tak, ale jest to naturalnie jeden z elementów strategii inwestycyjnej. Staramy się nie brać ani zbyt wysokiego, ani zbyt niskiego ryzyka. Nasz główny produkt to „market neutral", gdzie wahania alokacji są rzędu plus/minus 10 pkt proc. To nie są duże wartości, a wydaje się, że t,o co będzie determinowało wyniki portfela inwestycyjnego w tym roku, to przede wszystkim selekcja spółek. Temu poświęcamy 90 proc. naszego czasu, a pozostały to zmiany alokacyjne.