Rafał Sadoch, BM mBank: Dwucyfrowe stopy zwrotu wciąż realne

Z Poniedziałkowe spadki na giełdach to był tylko wypadek przy pracy czy może już poważniejszy sygnał ostrzegawczy?

Patrząc na skalę zmienności i chociażby fakt, że indeksy amerykańskie mimo głębokiej przeceny ostatecznie zakończyły poniedziałkową sesję na plusie, to wszystko wpisuje się w scenariusz paniki. Inwestorom na chwilę puściły nerwy, do czego doprowadziło widmo realnego konfliktu Rosji z Ukrainą i krajami Zachodu. Widzieliśmy odpływ kapitału z krajów naszego regionu, Rosji, a na wartości stracił także złoty. Jeśli natomiast sytuacja geopolityczna by się uspokoiła, to i na rynkach wszystko powinno wrócić do normalności. W średnim terminie zachowanie rynków będzie zależało od nastawienia Rezerwy Federalnej, która we wtorek rozpoczęła dwudniowe posiedzenie. Perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej od początku roku ciąży rynkom, a obecne posiedzenie powinno otworzyć drogę do podwyżek stóp procentowych w marcu. Powinien się także pojawić komunikat dotyczący zmniejszania sumy bilansowej po to, by stłamsić inflację.