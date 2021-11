Ruszyły automaty paczkowe Allegro

Automaty wtapiają się w krajobraz miejski - tam, gdzie było to możliwe, są obsadzone roślinami i nie są na nich umieszczane reklamy. Ponadto będą posiadać udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących, czujniki jakości powietrza, system cichego domykania skrytek, oświetlenie uruchamiane czujnikiem ruchu oraz dostosowywane są do okolicznej infrastruktury, aby zapewnić łatwy dostęp dla osób poruszających się na wózkach i zabezpieczyć strefy wyładunku dla kurierów. Z zielonych automatów One Box by Allegro klienci w większości odbiorą swoje paczki już następnego dnia po zakupie. Aplikacja Allegro, z której korzysta już co trzeci internauta w Polsce, pozwala na zdalny i wygodny odbiór przesyłki. Oznacza to, że poza dokonaniem zakupów oraz sprawdzeniem statusów przesyłek, klienci znajdą w niej również informację, które produkty oczekują już w skrytce oraz otworzą ją za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji.