Mobius: Brexit będzie świetny dla rynków wschodzących

O ile wielu ekonomistów ostrzega przed twardym brexitem (czyli wyjściem Wielkiej Brytanii z UE bez umowy regulującej ich przyszłe relacje), to Mark Mobius widzi dobre strony takiego scenariusza. – Jeśli Wielka Brytania powie: „Zobaczcie, jesteśmy oddani wolnemu handlowi. Każdy może do nas przyjechać i handlować z nami bez obaw o problemy", to taki scenariusz brexitu będzie świetny.