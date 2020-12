Przyszły rok nie musi być rajdem dla akcji

W odczuciu inwestorów, co pokazują ostatnie rekordowo wysokie notowania amerykańskich indeksów, przyszły rok oznacza powrót do normalności. Kolejne pozytywne informacje dotyczące szczepionek, możliwość wdrożenia kolejnego pakietu pomocowego przez administrację Joe Bidena czy zwiększona pomoc Fedu – to wszystko rysuje bardzo pozytywny obraz rynku, który ma się ziścić w najbliższej przyszłości.