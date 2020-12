Janet Yellen znów u steru, czyli wielki powrót weteranki kryzysu

– Czy nie będzie już nigdy żadnego kryzysu finansowego? Może to zbyt daleko idące słowa, ale myślę, że jesteśmy o wiele bezpieczniejsi niż dawniej i mam nadzieję, że nie będzie go za naszego życia. Wierzę, że go nie będzie – mówiła w czerwcu 2017 r. Janet Yellen, ówczesna szefowa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Niestety, okazała się wówczas nadmierną optymistką i od stycznia będzie mierzyła się z konsekwencjami gigantycznego kryzysu gospodarczego jako sekretarz skarbu w administracji Joe Bidena. Inwestorzy dobrze przyjęli jej nominację. Jest przecież osobą o ogromnym doświadczeniu, z którą rynki już wiele lat temu zdołały się oswoić. To przecież weteranka bankowości centralnej. Pracowała w Fedzie jako ekonomistka już w latach 1977–1980 i nawet poznała tam swojego męża, ekonomicznego noblistę George'a Akerlofa. W Radzie Gubernatorów Rezerwy Federalnej zasiadała po raz pierwszy w latach 1994–1997, by później przewodniczyć Radzie Doradców Gospodarczych prezydenta Billa Clintona. W latach 2004–2010 kierowała oddziałem Fedu w San Francisco, w latach 2010–2014 była wiceprezesem Fedu, a w latach 2014–2018 jako pierwsza kobieta w historii kierowała tą instytucją. Teraz ma szansę sprawdzić się jako pierwsza kobieta sekretarz skarbu. Czy jednak ta 74-letnia ekonomiczna weteranka będzie w stanie wykazać się wystarczająco świeżym i niekonwencjonalnym podejściem do problemów, które przyniósł globalny kryzys?