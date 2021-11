Biden ma pieniądze na infrastrukturę

- Tak się cieszę, że mogę to powiedzieć: tydzień infrastruktury - powiedział Biden do dziennikarzy. Ustawa infrastrukturalna, określana jako "jedyna w swoim rodzaju", proponuje przeznaczenie 1 bln dolarów w ciągu najbliższych ośmiu lat na modernizację autostrad, dróg i mostów, a także na modernizację miejskich systemów tranzytowych i sieci kolei pasażerskich. 450 mld USD z tej sumy to inwestycje, które zatwierdzono już wcześniej. Pozostałe 550 mld USD to nowe wydatki, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych lat.