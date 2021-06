Kryptowalutowa giełda idzie na giełdę

Kraken ma ponad 6 milionów klientów w prawie 190 krajach, co czyni go czwartą co do wielkości giełdą kryptowalut na świecie pod względem wolumenu obrotu według coinmarketcap.com. Większy rywal Krakena, Coinbase Global Inc., wszedł na giełdę na początku tego roku, notując gwałtowny wzrost przychodów.