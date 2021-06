Goldman pyta pracowników o szczepienia

Według informacji do których dotarło BBC Goldman Sachs zobowiązał wszystkich pracowników w USA do obowiązkowego ujawnienia informacji związanych ze szczepieniami przeciw Covid-19. Pracownicy zobligowani są do rejestracji informacji o szczepieniach w aplikacji banku. Informacje mają być udostępniane menedżerom do lepszego zaplanowania powrotu do biur - wyjaśnia bank. W USA osoby zaszczepione mogą pracować bez obowiązku noszenia masek. Goldman ma nadzieję na powrót pracowników do biur już w połowie czerwca.