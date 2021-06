Panel ekonomistów: Płacić za szczepionki a nie zawieszać patenty.

Szeroką akceptacją uczestników naszego panelu ekonomistów cieszy się również teza, że „korzyści dla krajów o wysokim poziomie dochodu (w tym krajów UE) z tytułu zakupu 12 mld dawek szczepionek przeciwko Covid-19 i przekazania ich za darmo krajom o niskim i średnim poziomie dochodu przewyższyłyby koszty takiej operacji". Zgodziło się z nią (w tym zdecydowanie) 61 proc. ankietowanych przez nas naukowców, a przeciwnego zdania było niespełna 10 proc. „Im więcej przypadków Covid-19 na świecie, tym większa szansa na powstanie nowych mutacji, które mogą być odporne na obecne szczepionki. Kraje bogate nie są więc w stanie zabezpieczyć się przed Covid-19 bez zabezpieczenia krajów biedniejszych. Albo wszyscy na świecie będziemy wolni od Covid-19, albo nikt z nas nie będzie bezpieczny. Darowanie szczepionek krajom biedniejszym to sposób, by pomóc i sobie i im. A korzyści z wyeliminowania Covid-19 wielokrotnie przewyższą koszt zapewnienia szczepionek krajom biedniejszym" – przekonuje prof. Javorcik. Potwierdzają to wyliczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. „Według tych szacunków koszt zakończenia pandemii przez zaszczepienie 40 proc. populacji każdego kraju do końca 2021 r. oraz 60 proc. do połowy 2022 r. to 50 mld USD. Globalne korzyści gospodarcze – 9 bilionów USD" – przypomina Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.