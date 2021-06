Biedni amerykańscy 40-latkowie

Niektórzy ekonomiści przewidywali, że millenialsi będą unikać kupowania domów po krachu na rynku mieszkaniowym w 2008 roku. Nie unikali, ale ich wskaźniki posiadania domów są niższe niż w poprzednich pokoleniach w tym samym momencie ich życia: 61 proc. w przypadku starszych millenialsów, 68 proc. w przypadku pokolenia Xers w średnim wieku i 66 proc. w przypadku wyżu demograficznego w średnim wieku. Jednym z powodów mogą być ceny mieszkań, które wzrosły — zwłaszcza w porównaniu z zarobkami. Millenialsi płacą średnio 328 000 dolarów za domy. Pokolenie wyżu demograficznego musiało wydać tylko 216 000 dolarów — skorygowane o inflację — w 1989 roku. Z drugiej strony płace wzrosły tylko o 20 proc. W 2020 roku 18 proc. najemców z pokolenia millenialsów zadeklarowało, że planuje wynajmować na zawsze, czyli trzeci rok z rzędu. Wśród millenialsów, którzy planują kupić dom, 63 proc. nie ma pieniędzy odłożonych na zaliczkę. Udział millenialsów mieszkających z rodzicami jest również znacznie wyższy niż w poprzednich pokoleniach. „Koncepcyjnie mogłoby to pomóc w gromadzeniu bogactwa, ponieważ płaciliby mniej za czynsz i mogliby zaoszczędzić więcej" – powiedział Gale z Brookings, współautor dokumentu roboczego NBER. „Ale w praktyce to, co się dzieje, jest wskaźnikiem braku statusu ekonomicznego". Majątek typowego Baby Boomersa był wart około 113 000 dolarów – w dzisiejszych dolarach – w 1989 roku, kiedy mieli po czterdziestce. Starsi millenialsi mieli w 2019 r. majątek netto wynoszący zaledwie 91 000 USD.