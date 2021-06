Chiny osłabiają juana

- Ludowy Bank Chin chce pokazać rynkom, że jeśli juan nadal będzie się umacniał, to jest wiele narzędzi, by to umocnienie spowolnić. Ci, którzy będą brali udział w zakładach spekulacyjnych mogą więc przegrać. To głównie symboliczny ruch - uważa Zhou Hao, ekonomista z Commerzbanku. - O ile ta polityka z pewnością ograniczy część napływu kapitału oraz zwiększy koszty finansowania w obcych walutach, to jej skuteczność pozostaje wątpliwa. Czynniki fundamentalne wspierające umocnienie juana takie jak premia za stopy procentowe oraz wysoka inflacja pozostają nie zmienione - wskazuje Liu Ligang, ekonomista Citigroup.