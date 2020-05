Niesamowita presja na franka

"Na skutek napływów do aktywów denominowanych we franku, spowodowanych przez kryzys, jesteśmy bardziej aktywni na rynkach walutowych by osłabić presję na franka", powiedział Jordan dodając, że SNB nigdy nie ujawnia szczegółów odnośnie do swoich transakcji. Skalę interwencji określił jednak jako znaczącą.