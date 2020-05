Czy rynki wschodzące za szybko sięgnęły po skup obligacji skarbowych?

– Nie sądzę, że w obecnej sytuacji wdrażanie tego typu rozwiązań na rynkach wschodzących jest potrzebne – uważa Divvuri Subbarao, cytowany przez Reutera były gubernator Banku Rezerw Indii. Jego zdaniem wykup obligacji skarbowych może posłużyć rządowi do monetyzacji deficytu budżetowego. Jednak w jego opinii Indie mogą wykorzystać bardziej konwencjonalne instrumenty finansowe, by zapobiec skutkom pandemii. Ponadto uważa on za niebezpieczne podejmowanie przez banki centralne gospodarek wschodzących ryzyka kredytowego.