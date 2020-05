Strach przed wojną handlową bije w giełdy

Inwestorów wystraszył prezydent USA Donald Trump mówiąc w wywiadzie dla Fox News, że nowe cła mogą być "ostateczną karą" na Chiny, za to, że tuszowały u siebie pandemię koronawirusa. Mike Pompeo, amerykański sekretarz stanu, powiedział, że są "ogromne dowody" wskazujące, że koronawirus pochodzi z laboratorium. Wcześniej pojawił się przeciek mówiący, że wspólny raport służb wywiadowczych USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii i Nowej Zelandii oskarża Chiny o tuszowanie pandemii (w tym również zaniżanie liczby zgonów na Covid-19) i sugeruje, że wirus mógł uciec z laboratorium w Wuhan. Tymczasem raport amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oskarżył Chiny o to, że ukrywały u siebie epidemię Covid-19, by mocno zwiększyć swoje zapasy medycznych środków ochronnych. Chiny mocno ograniczyły w styczniu ich eksport i jednocześnie zwiększyły ich import.