Świat nie traktuje już dochodu gwarantowanego jako herezji

Fed, Europejski Bank Centralny i Bank Japonii od dawna zarzekają się, że nie monetyzują długu publicznego. Pod względem formalnym tego nie robią, gdyż nie kupują obligacji bezpośrednio od rządów (z wyjątkiem Banku Anglii, który uruchomił mechanizm pozwalający na takie zakupy, jeżeli sytuacja na rynku długu naprawdę będzie niestabilna). Skupują za to w ogromnych ilościach ten dług na rynku wtórnym. Fed, EBC i Bank Japonii prowadzą nieograniczone programy QE, w ramach których tłoczą miesięcznie dziesiątki miliardów dolarów do globalnego systemu finansowego. To przekłada się na spadek kosztów finansowania długu publicznego. O ile podczas kryzysu z lat 2008–2009 rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wahała się między 2,5 proc. a 4 proc., o tyle w końcówce kwietnia 2020 r. dochodziła do 0,2 proc. Obligacje dziesięcioletnie Japonii, Niemiec, Francji i kilku innych krajów mają ujemne rentowności, czyli teoretycznie właściciele tych papierów są gotowi dopłacać do możliwości ich posiadania. A robią to, bo państwowe obligacje o stosunkowo dobrych ratingach są „gorącym towarem"