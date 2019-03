Włochy nie będą koniem trojańskim Pekinu?

Nadzieje Włochów związane z chińskimi inwestycjami łatwo zrozumieć. Kraj został ciężko doświadczony przez kryzys w strefie euro, od kilkunastu lat jego gospodarka rozwija się w bardzo wolnym tempie (w końcówce 2018 r. znów wpadła w recesję), a stopa bezrobocia wśród ludzi młodych sięgała tam w styczniu 33 proc. Włochy czują się zaniedbane i oszukane przez unijne instytucje, więc szukają nowych źródeł inwestycji poza Europą. Nowy Jedwabny Szlak sprawia zaś wrażenie projektu dobrze dostosowanego do ich potrzeb. Ruch Pięciu Gwiazd liczy na to, że dzięki chińskim pieniądzom uda się odnowić włoską infrastrukturę, m.in. rozbudować za 5 mld USD port w Palermo. Być może Chińczycy nawet się skuszą na zakup linii lotniczych Alitalia. – Wszystkie porozumienia, które podpiszemy, opierają się na tym, by produkty „Made in Italy" trafiały do Chin, po tym jak przez wiele lat napływały do nas produkty „Made in China". Odwracamy trend i bilansujemy nasze przepływy handlowe, ale nie mamy zamiaru zawierać żadnych paktów o pomocy finansowej związanej z zakupami dóbr czy obligacjami. Nie będziemy prosić Chin o pomoc z naszymi obligacjami. Chcemy za to wypełniać nasz program i tworzyć we Włoszech więcej miejsc pracy, zwiększając nasz eksport do Chin – mówił Di Maio przed wizytą Xi Jinpinga.