Jared i Ivanka, czyli wielki problem Trumpa

Chris Christie, były gubernator New Jersey i bliski współpracownik Trumpa w trakcie kampanii, twierdzi, że mogło być inaczej. Opisuje w swojej książce „Let Me Finish" że było już dograne, żeby to on stał się szefem personelu Białego Domu. Miał już przygotowaną profesjonalną republikańską ekipę, która szybko obsadziłaby kluczowe funkcje. Gdyby jego plan został zrealizowany, to zapewne Trump miałby do dyspozycji sprawniejszy i mniej skonfliktowany wewnętrznie zespół urzędników u swojego boku. Projekt ten został jednak storpedowany, a Christie nie dostał stanowiska szefa personelu Białego Domu. Bannon powiedział mu, że to była wina Jareda Kushnera mszczącego się na Christiem za to, że w 2005 r. jako federalny prokurator posłał jego ojca na 14 miesięcy do więzienia. Charles Kushner dostał ten wyrok m.in. za uchylanie się od podatków oraz za próbę realizacji dziwacznego spisku w rodzinnym sporze biznesowym. (Charles Kushner wynajął prostytutkę, by uwiodła jego szwagra Billa Schuldera. Spotkanie Schuldera z prostytutką zostało nagrane, a taśma wysłana do jego żony. Jared Kushner mówił później Trumpowi, że jego ojciec nie powinien za to trafić do więzienia, bo to była „sprawa, którą powinna rozsądzić rodzina lub rabini").