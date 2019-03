Włochy poprą Nowy Jedwabny Szlak

Za poparciem dla Nowego Jedwabnego Szlaku stoi głównie Ruch Pięciu Gwiazd, czyli lewicowa, populistyczna partia współrządząca Włochami. Widzi on w uczestnictwie w Nowym Jedwabnym Szlaku szansę na ożywienie włoskiej gospodarki poprzez przyciągnięcie chińskich inwestycji oraz wzrost eksportu do Chin. Głównym promotorem idei udziału Włoch w Nowym Jedwabnym Szlaku jest Michele Geraci, polityk Ruchu Pięciu Gwiazd będący podsekretarzem stanu ds. rozwoju gospodarczego. Przez dziesięć lat pracował on na chińskich uczelniach, gdzie wykładał finanse. – To sposób na zwiększenie włoskiego eksportu do Chin i również na dostosowanie Chin do standardów międzynarodowych – powiedział Geraci w wywiadzie dla telewizji CNBC.