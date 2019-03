Indie/Pakistan. Rynek nie wierzy w wojnę na subkontynencie

Indie i Pakistan toczyły ze sobą większe wojny w 1947, 1965 i 1971 r. Do tej listy należy dodać dwumiesięczny konflikt graniczny z 1999 r. oraz szereg mniejszych i większych incydentów z ostatnich dwóch dekad, w tym przejawów wojen hybrydowych, takich jak np. atak terrorystyczny na parlament w New Delhi w grudniu 2001 r. czy zamachy w Mumbaju w 2008 r. W tym konflikcie to Indie mają wyraźną przewagę. Mają 1,3 mld mieszkańców, nominalny PKB wynoszący w 2018 r. 2,7 bln USD (szósty na świecie), budżet wojskowy wynoszący 58 mld USD (nieco mniejszy niż Rosja, ale piąty na świecie) i siły zbrojne liczące 4,2 mln ludzi. Pakistan ma „tylko" 212 mln mieszkańców, nominalny PKB sięgający 307 mld USD (41. na świecie, czyli mniejszy niż Polska, Hongkong czy Singapur), budżet wojskowy pochłaniający 11 mld USD i siły zbrojne mające 919 tys. ludzi. Indie mają wyraźną przewagę niemal w każdej kategorii uzbrojenia. Jeśli chodzi jednak o broń jądrową, to pomiędzy oboma krajami panuje względna równowaga. Indie mają 130–140 głowic, a Pakistan 140–150. To w zupełności wystarczy, by obrócić w popiół główne indyjskie centra gospodarcze. – Jeśli Pakistan zostanie przyparty do muru, będzie zmuszony odpowiedzieć za pomocą broni nuklearnej, a to oczywiście doprowadziłoby do poważnych zniszczeń w regionie – stwierdził Sultan Mehmood Hali, emerytowany generał pakistańskiego lotnictwa. Indie to rozumieją, więc oficjalnie deklarują, że nigdy nie użyją pierwsze broni jądrowej. – Myślę, że w interesie obu stron nie jest minięcie określonego punktu, gdyż oba kraje są mocarstwami nuklearnymi. Po początkowym skoku niestabilności znajdziemy równowagę – przekonuje Harsh V. Pant, wykładowca londyńskiego King's College.